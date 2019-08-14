В ДТП на Кубани погиб человек и пострадала маленькая девочка

Авария случилась сегодня, 14 августа, около 4:20 утра на трассе М-4 «Дон». В районе станицы Пластуновской Динского района 54-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не выдержал боковой интервал и столкнулся с эвакуатором, двигавшимся в попутном направлении, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. В результате столкновения микроавтобус откинуло на дорожное ограждение.

В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, возраст и пол которого не называется, а также пострадала несовершеннолетняя девочка, которая была доставлена в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Вчера, 13 августа, около 16:00 в Усть-Лабинском районе края на трассе Краснодар – Кропоткин 37-летний водитель автомобиля Opel Zafira выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Genesis. Погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних. Еще шестеро госпитализированы в ЦРБ Усть-Лабинска.

Василий Хитрых