Замглавы Барнаула подозревается в получении взятки 1 млн рублей

В Барнауле заместитель главы администрации города подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле. По версии следователей, чиновник в течение 2017–2019 годов давал указания подчиненным о заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов из одной из компаний, представитель которой дал подозреваемому взятку в сумме более 1 млн руб.

Имя заместителя главы администрации Барнаула не называется. Ранее местные СМИ сообщали, что сотрудники ФСБ проявляли интерес к деятельности заместителя главы администрации по городскому хозяйству Александра Алексеенко. 6 июня 2019 года глава города Сергей Дугин освободил его от занимаемой должности. В сообщении мэрии отмечается, что официальной информации о проведении силовыми структурами каких-либо следственных или иных мероприятий в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало.