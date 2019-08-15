Утверждено обвинительное заключение по делу «Бухты Квинс»

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при строительстве клубного поселка «Бухта Квинс». Об этом “Ъ-Урал” сообщила председатель кооператива Зиля Булатова.

Ранее обвиняемыми по делу проходили шансонье Александр Новиков и бывший областной чиновник Михаил Шлиманов. Однако в июле стало известно о прекращении уголовного дела в отношении господина Новикова. Теперь в деле фигурирует только Михаил Шлиманов. Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального СКР не удалось — телефоны ведомства не отвечали. В прокуратуре свердловской области пообещали дать комментарий позже.

Александр Новиков и Михаил Шилиманов начали строительство клубного поселка «Бухта Квинс» в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга. Завершить строительство планировалось в 2012 году, однако в 2011 году оно было приостановлено. В ноябре 2015 года по заявлениям пайщиков было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Новикова, Михаила Шилиманова и бывшего руководителя ПЖСК «Бухта Квинс» Ларисы Ассоновой. В мае прошлого года партнерам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). По версии следствия, у 65 пайщиков были похищены 54 млн руб. В конце января 2019 года коттеджный поселок ввели в эксплуатацию.

О прекращении уголовного дела Александра Новикова — в материале “Ъ-Урал” «Следствие опустило занавес»