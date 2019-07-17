Музыкант Александр Новиков заявил о прекращении против него уголовного дела

Исполнитель шансона Александр Новиков заявил о прекращении против него уголовного дела о хищении более 50 млн руб. у пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Он обвинялся по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). О прекращении уголовного дела господин Новиков сообщил на своей странице в Facebook.

«Прекратить уголовное преследование в отношении обвиняемого по уголовному делу <…> Новикова Александра Васильевича»,— говорится в опубликованных документах. Согласно постановлению, в отношении музыканта также отменены мера пресечения в виде подписки о невыезде и наложенный судом арест на его имущество. Получить оперативный комментарий в пресс-службе СКР по Свердловской области не удалось — телефон ведомства не отвечал.

Клубный поселок «Бухта Квинс» состоит из 56 домовладений. Строительство началось в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга. Проект реализовывали шансонье Александр Новиков и бывший областной чиновник Михаил Шлиманов (также является фигурном уголовного дела о мошенничестве). Финансировалось строительство из средств созданного пайщиками ЖСК «Бухта Квинс», входящего в ООО «Домбери», директором которого был Михаил Шилиманов. По версии следствия, они похитили у 65 пайщиков «Бухты Квинс» 54 млн руб. Сам клубный поселок планировалось построить в 2008–2012 годы, однако стройка была заморожена. Она была возобновлена только после возбуждения уголовного дела в 2015 году. В конце января 2019 года дома ввели в эксплуатацию, однако, по словам председателя кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой, состояние сданных квартир вызывает много вопросов.