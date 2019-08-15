Sun: Гибралтар отпустит иранский танкер 15 августа

Власти Гибралтара отпустят в четверг, 15 августа, задержанный в Средиземном море в июле иранский танкер Grace 1, сообщает The Sun со ссылкой на источник. По данным издания, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо не будет ходатайствовать о продлении задержания судна.

«Теперь, когда Гибралтар не считает, что танкер нарушает санкции против сирийского режима, нет смысла задерживать его»,— цитирует газета источник.

Судно было задержано 4 июля. По версии гибралтарских властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».