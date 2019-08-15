Совбез ООН может провести заседание по Кашмиру 16 августа

Закрытое заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир назначено на пятницу, 16 августа, сообщил «РИА Новости» источник в совете.

Ранее председательствующая в Совбезе постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка говорила журналистам, что заседание пройдет, «вероятнее всего, в пятницу». «Закрытые консультации по ситуации вокруг Джамму и Кашмира назначены на утро пятницы»,— сказал собеседник агентства.

Индия и Пакистан, созданные 14–15 августа 1947 года после раздела Британской Индии, отмечают День независимости в условиях нарастающего кризиса в двусторонних отношениях, вызванного решением Дели отменить особый статус штата.

В самом индийском Кашмире с 4 августа действует комендантский час.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В кашмирном сне не приснится».