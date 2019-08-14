В Идлибе террористы сбили самолет сирийской армии и взяли пилота в плен

В сирийской провинции Идлиб в районе города Хан-Шейхун террористы сбили самолет Су-22 правительственных ВВС, сообщило агентство Reuters. Пилот сбитого самолета взят в плен.

#UPDATE Jihadists downed a regime plane flying over northwest Syria as it took part in a deadly campaign that has seen loyalists inch forward against their opponents https://t.co/hiBOJVmZRB pic.twitter.com/NkpfFSVOKO — AFP news agency (@AFP) August 14, 2019

Как сообщает агентство со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по правам человека», пилот находится в плену у запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»).

Официальной информации о сбитом самолете не поступало.

Обстановка в зоне деэскалации Идлиб, расположенной на севере Сирии, резко обострилась в начале мая. Сирийская авиация при поддержке ВКС России начала наносить удары по Идлибу. По данным «Сирийской обсерватории по правам человека», с 30 апреля по 11 августа в зоне боевых действий были убиты 3179 человек, включая 890 мирных граждан, большинство из которых погибли в результате действий сирийских и российских военных. Около 80 мирных граждан стали жертвами вооруженных группировок.

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