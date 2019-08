В Идлибе террористы сбили самолет сирийской армии и взяли пилота в плен

В сирийской провинции Идлиб в районе города Хан-Шейхун террористы сбили самолет Су-22 правительственных ВВС, сообщило агентство Reuters. Пилот сбитого самолета взят в плен.

