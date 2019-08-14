РФС не наказал стадион в Грозном за оскорбление арбитра в матче со «Спартаком»

Грозненский стадион «Ахмат-Арена» избежал дисквалификации за оскорбление арбитра по громкой связи во время матча с московским «Спартаком», сообщил журналистам председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. Футбольный клуб «Ахмат» был оштрафован за нарушение регламента чемпионата России на 150 тыс. руб.

Во время матча пятого круга Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» в Грозном сотрудник пресс-службы стадиона зашел в комментаторскую кабинку, взял микрофон и крикнул «Судья — козел!» в адрес обслуживавшего встречу арбитра Алексея Сухова. Пресс-служба ФК «Ахмат» информировала СМИ, что сразу же после инцидента этот сотрудник был уволен. Матч закончился победой красно-белых со счетом 3:1.

«У "Ахмата" нет рецидива. Прошлое такое же нарушение было в 2013 году, поэтому это не систематическое нарушение на этом стадионе»,— прокомментировал решение РФС господин Григорьянц (цитата по «РИА Новости»). По его словам, рецидив имел бы место, если бы в течение двух лет произошли два одинаковых нарушения. Срок давности по такому нарушению — два года.

В 2013 году во время игры «Ахмата» (тогда грозненский клуб назывался «Тереком»), глава Чечни Рамзан Кадыров крикнул в микрофон: «Судья продажная! Козел ты!» Позже он извинился за выкрик. Клуб был оштрафован, проведя два следующих матча на нейтральном поле.

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» негодование фанатов также вызвал другой эпизод, связанный с арбитром. После завершения игры президент клуба «Ахмат» и председатель парламента Чечни Магомед Даудов взял под руку судью Сухова и направился с ним в сторону выхода с поля. По итогам проверки, РФС пришел к выводу, что «никакого насилия» со стороны президента клуба к судье не было, он взял его под руку, чтобы защитить арбитра от летевших в него с трибун посторонних предметов. По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС, свидетельства всех участников эпизода совпадают.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «На стадионе в Грозном оскорбили арбитра».