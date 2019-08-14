СМИ: вице-президент Alibaba близок к покупке «Бруклин Нетс» у Прохорова

Вице-президент Alibaba Group Джозеф Цай близок к завершению сделки о приобретении у российского предпринимателя Михаила Прохорова клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». По данным источников New York Post, о смене владельца может быть объявлено уже на этой неделе. Собеседник издания утверждает, что сумма сделки составит $2,35 млрд.

В прошлом году господин Цай купил у Михаила Прохорова 49% акций «Нетс» за $1 млрд. Стороны договорились, что перед стартом сезона-2021/22 Джозеф Цай получит возможность выкупить оставшиеся бумаги клуба еще за $1,35 млрд. В марте стало известно, что господин Прохоров может гораздо раньше запланированного срока отказаться от контроля над клубом.

Подробнее — в материале “Ъ” «Российский уступает китайскому».