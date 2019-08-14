Минобороны Испании подтвердило, что их истребитель сблизился с самолетом Шойгу

Истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу накануне, принадлежит ВВС Испании, сообщило Министерство обороны страны ТАСС. В военном ведомстве не стали комментировать инцидент и попросили обратиться за комментарием в альянс.

«Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, находящийся под контролем НАТО»,— отметили в министерстве.

Речь идет о специальной модификации истребителя F-18 для ВВС Испании — EF-18 — с бортовым номером 12-26. Он с мая находится на дежурстве в районе Балтийского моря, базируется в Литве на авиабазе Шауляй.

Напомним, днем 13 августа российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Позже альянс объяснил, что истребитель пытался сблизится с самолетом для его идентификации. НАТО подчеркнуло, что, как только самолет идентифицировали, истребитель вернулся на базу.

Самолет министра обороны летел из Калининграда в Москву, где Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота.