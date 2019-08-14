Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса вышел в рейс без медосмотра

Прокуратура Краснодарского края инициировала возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц санатория ФНС «Эллада», которые фальсифицировали результаты предрейсовых медосмотров водителей, сообщило надзорное ведомство. В ночь на 8 августа принадлежащий санаторию автобус столкнулся с внедорожником и упал в обрыв, в аварии погибли четверо и пострадали 43 человека.

Анапская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в деятельности санатория «Эллада» и выяснила, что при организации работы водителей работодатель нарушал режим труда и отдыха, не вел учет рабочего времени. Справки о состоянии здоровья водителей отсутствовали или заполнились с нарушениями. Проверяющие изучили записи с камеры видеонаблюдения и выяснили, что перед рейсом 7 августа 2019 года водитель автобуса Hyundai Роман Поляков не посещал медицинский кабинет санатория. Между тем в журнал осмотров были внесены сведения о том, что водителя якобы осмотрел врач. По этому факту инициировано возбуждение уголовного дела о подлоге (ст. 292 УК РФ). Кроме того, прокуратура возбудила административные производства против ООО «Эллада» о нарушении работодателем требований охраны труда. В Ространснадзор направлено представление об аннулировании лицензии санатория на пассажирские перевозки.

Водитель автобуса Роман Поляков 9 августа был арестован по обвинению нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). По предварительной версии СКР, водитель неправильно выбрал дистанцию и на перекрестке столкнулся с попутным внедорожником. Трое пассажиров внедорожника — женщина и двое детей — погибли на месте, еще один ребенок, ехавший в машине, умер в больнице 12 августа. Пассажиры автобуса получили травмы, 43 человека были госпитализированы.

Анна Перова, Краснодар