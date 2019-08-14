Действующий состав Кабмина Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Кличко

Действующий состав правительства Украины решил не рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет»,— написал в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.
Напомним, бывший боксер занимает одновременно должности мэра Киева и главы столичной городской администрации. Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил господина Кличко уйти в отставку. Позднее Виталий Кличко заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева.
Новый кабмин Украины будет сформирован в первые же дни работы Верховной рады. Первое заседание Рады состоится 29 августа.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Киеву не дают позеленеть».
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