Суд вынесет решение по делу об угоне самолета в ХМАО 28 августа

Оглашение приговора по делу 41-летнего жителя Сургута Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона (ч.2 ст.211 УК РФ) рейса «Аэрофлота» в январе этого года, назначено на 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Защита обвиняемого подала ходатайство о переквалификации действий Павла Шаповалова из особо тяжких в тяжкие. «Я заявил о переквалификации дела (с ч.2 на ч.1 — “Ъ-Урал”). Его действия тогда будут квалифицироваться не как особо тяжкие, а просто тяжкое. Ему вменяется угроза применения насилия. Однако, по моему мнению, какой-либо угрозы применения насилия не имелось»,— приводит ТАСС слова адвоката. Во время последнего слова обвиняемый сообщил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном.

18 июля суд перенес заседание из-за отсутствия трех свидетелей: командира экипажа Рустама Цыбакина, старшего бортпроводника Евы Крайчек и бортпроводника Марии Никулиной. В середине июня психиатрическая судебная экспертиза признала Павла Шаповалова невменяемым.

Попытка угона самолета произошла 22 января. Павел Шаповалов во время рейса из Сургута в Москву потребовал поменять курс и направить самолет в Афганистан. Он сказал, что у него есть оружие и он готов его применить в отношении экипажа и пассажиров. Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января его арестовали на два месяца. В середине мая суд продлил арест с переводом в психиатрическую клинику.

Подробнее о попытке угона читайте в публикации “Ъ” «Пьяный пассажир не долетел до Афганистана»