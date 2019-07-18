Суд перенес рассмотрение дела об угоне самолета в ХМАО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа перенес рассмотрение уголовного дела 41-летнего жителя Сургута Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона (ч.2 ст.211 УК РФ) рейса «Аэрофлота», летевшего из Сургута в Москву в январе этого года. Заседание перенесли из-за отсутствия трех свидетелей, которых планировалось допросить, сообщили в суде. Следующее заседание назначено на 14 августа.

В середине июня психиатрическая судебная экспертиза признала Павла Шаповалова невменяемым. Попытка угона самолета произошла 22 января. Павел Шаповалов во время рейса в Москву потребовал поменять курс и направить самолет в Афганистан. Он сказал, что у него есть оружие и он готов его применить в отношении экипажа и пассажиров. Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января его арестовали на два месяца. В середине мая суд продлил арест с переводом в психиатрическую клинику.

Подробнее о попытке угона читайте в публикации “Ъ” «Пьяный пассажир не долетел до Афганистана»