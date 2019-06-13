Обвиняемого в попытке захвата самолета рейса Сургут—Москва признали невменяемым

Психиатрическая судебная экспертиза признала невменяемым 41-летнего жителя Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Павла Шаповалова, которого обвиняют в попытке угона рейса «Аэрофлота», летевшего из Сургута в Москву. Как сообщили в уральском следственном управлении на транспорте СКР, уголовное дело направлено в суд для «применения принудительной меры медицинского характера».

Попытка угона самолета произошла 22 января. Павел Шаповалов во время рейса в Москву потребовал поменять курс и направить самолет в Афганистан. Он сказал, что у него есть оружие и он готов его применить в отношении экипажа и пассажиров. Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января его арестовали на два месяца. В середине мая суд продлил арест с переводом в психиатрическую клинику.

Подробнее о попытке угона читайте в публикации “Ъ” «Пьяный пассажир не долетел до Афганистана»