Суд оставил в силе решение о банкротстве делового партнера Александра Новикова

Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о банкротстве бывшего областного чиновника, бизнесмена Михаила Шилиманова. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении апелляционного суда.

С иском о банкротстве в суд обратился исполнитель шансона Александр Новиков — бизнесмены были партнерами по строительству клубного поселка «Бухта Квинс». Сумма исковых требований составила более 10,1 млн руб. За время разбирательств к банкротству подключились еще шесть кредиторов. Среди них налоговая инспекция по Ленинскому району, Сбербанк, Росбанк, «Областная УЖК», МРСК Урала и «Терра лоджистикс».

Александр Новиков и Михаил Шилиманов начали строительство клубного поселка «Бухта Квинс» в 2008 году в поселке Изоплит недалеко от Екатеринбурга. Завершить строительство планировалось в 2012 году, однако в 2011 году оно было приостановлено. В ноябре 2015 года по заявлениям пайщиков было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Новикова, Михаила Шилиманова и бывшего руководителя ПЖСК «Бухта Квинс» Ларисы Ассоновой. В мае прошлого года партнерам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). В конце января 2019 года коттеджный поселок ввели в эксплуатацию.

В июле стало известно о прекращении уголовного дела в отношении господина Новикова.

О судебных спорах Александра Новикова и мэрией Екатеринбурга — в материале «Дом Александра Новикова стал нежилым»