Суд признал законным продление ареста Абызову

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему министру по делам «Открытого правительства России» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и крупных махинациях, передает ТАСС. Ранее Басманный суд Москвы оставил его под стражей до 25 октября.

Также под арестом оставлены два других фигуранта дела — Галина Фрейденберг и Николай Степанов.

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Бывшего министра задержали 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В конце июля Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до 25 октября.

Об аресте денег Михаила Абызова — в публикации “Ъ”.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Михаил Абызов пожаловался на давление».