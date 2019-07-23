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Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Абызову продлили арест до 25 октября

Басманный суд Москвы оставил под стражей до 25 октября бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Его адвокат Александр Аснис заявил ТАСС, что решение будет обжаловано в Мосгорсуде.

Арест продлили еще двум другим фигурантам дела — гендиректору «Ру-кома» Николаю Степанову и директору по экономике и финансам компании «Рэмис» Галине Фрайденберг.

На заседании господин Абызов заявил, что на него давит следствие: арестовывает активы, не дает видеться с семьей и ходить в церковь. «Я не совершал преступлений, которые мне вменяют, не совершал хищения денежных средств у участников дела — свидетелей и потерпевших. Я категорически отрицаю обвинение в создании преступного сообщества. Четыре месяца в СИЗО — это четыре месяца большого и глобального абсурда»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, бывшего министра задержали 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

Об аресте денег Михаила Абызова — в публикации “Ъ”.

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