Тысяча пострадавших от взрывов на арсенале просят материальной помощи

Свыше 1,2 тыс. человек, пострадавших от взрывов склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, обратились за материальной помощью. По информации муниципалитета, 799 местных жителей уже получили компенсацию в 10 тыс. руб. Общая сумма выплат составила около 8 млн руб. Заявки продолжают поступать от жителей деревень Каменка и Малый Улуй, поселка Ключи и собственников дачных участков садового общества «Чистый ручей».

Напомним, 5 и 9 августа вблизи деревни Каменка произошли две серии взрывов пороховых зарядов на складе артиллерийских боеприпасов. В результате пострадали более 30 человек. Режим чрезвычайной ситуации действовал в населенным пункте до 13 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил провести ремонтно-восстановительные работы под Ачинском в течение двух недель.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал во время разминирования»

Юлия Сасевич