СПЧ не разглядел массовые беспорядки в протестах

Совет по правам человека не нашел массовые беспорядки во время митингов в Москве. Глава СПЧ Михаил Федотов попросил генпрокурора Юрию Чайку проверить, обоснованно ли возбуждение уголовного дела после протеста 27 июля. Во время несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму задержали больше тысячи человек. Сейчас 13 из них обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Члены СПЧ работали в этот день на улицах Москвы и не заметили никакой агрессии со стороны митингующих, пояснил “Ъ FM” представитель совета Николай Сванидзе. Но донести свое мнение до президента пока не получилось. «Погромов в Москве во время митингов не было, не было стрельбы, агрессии. Надо сказать, что была замечена неправомерная агрессия представителей правоохранительных органов: кому-то ногу ломали, девушке руки заламывали, под дых ее били. С противоположной стороны, кроме одного броска бумажным стаканчиком, не попавшим ни в кого, было еще что-то, связанное с урной, которую тоже куда-то метнули, она тоже ни в кого не попала — все. На взгляд наших юристов, это не соответствует критериям массовых беспорядков, поэтому мы и обратились к генеральному прокурору. Наша задача — сделать запрос. Наш орган не административный, никаких рычагов власти мы не имеем. Непосредственно президенту мы доложим об этом на встрече, которая обычно происходит осенью или в начале зимы»,— пояснил Сванидзе.

Будет ли обращение СПЧ в Генпрокуратуру иметь последствия? И как отразится на деле о массовых беспорядках? Совет по правам человека сейчас использует единственный инструмент, который может повлиять на ход расследования, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Смирнов и партнеры» Сергей Смирнов: «Дело возбуждено, и расследование его идет своим чередом, и никакие обращения кого бы то ни было не могут на это повлиять, потому что у нас следствие — самостоятельные судьи. Другое дело, что обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в законности возбуждения теоретически может сподвигнуть ее это сделать. В случае, если они установят, что законность не была соблюдена, прокурор в соответствии со своей компетенцией, безусловно, может отменить постановление о возбуждении уголовного дела, а значит, и расследовать нечего. Но я не знаю, что за документ был ими написан.

Если это была именно жалоба, это одно. Обращение — это, конечно, странная форма, не очень понятно, по какой процедуре прокуратура будет это рассматривать».

Но Генпрокуратура может решить, что дело о массовых беспорядках возбуждено обосновано. Тогда позиция Совета по правам человека не поможет обвиняемым, считает адвокат Кирилла Жукова — одного из фигурантов дела — Светлана Байтурина. По версии следствия, Жуков применил насилие в отношении росгвардейца: на видео заметно, что он дотронулся до шлема сотрудника. Позиция СПЧ призвана обратить внимание общества на громкое дело, но не сможет быть аргументом в суде, пояснила Байтурина: «Здесь, конечно, все правильно делается. Но, что касается уголовных правоотношений, это все регулируется уголовным законом, то есть это доказательство, процедура. Как суд расценит мнение СПЧ, я даже не знаю, в каком контексте это будет оцениваться. Процессуально я не вижу моментов, как это можно связать, поэтому я не очень понимаю, что за вопросы. То, что дело прекратят по 212-й статье, я сомневаюсь, исходя из последних событий, которые происходят. А у защиты основная задача, конечно,— доказать, что по 212-й никакого события не было».

В Совете по правам человека напомнили, что массовые беспорядки в Москве были в 2002 году, когда национальная сборная по футболу проиграла в матче с Японией в ходе чемпионата мира. Тогда в центре города были разбиты витрины, сожжены несколько машин, пострадали почти 80 человек, один скончался от ножевых ранений.

В ходе протестной акции 27 июля 2109 года в больницы обратились 12 участников протеста и два сотрудника Росгвардии. Причем граждане заявили, что получили травмы во время задержания.

Анна Пестерева