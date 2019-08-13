Украина объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России во Львове

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Львовской области задержали местного жителя, который «выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации». Собранные данные мужчина передавал работнику генконсульства РФ во Львове. Дипломата объявили персоной нон грата, он уехал с Украины.

Согласно пресс-релизу СБУ, житель Львовской области «был завербован спецслужбами РФ в 2014 году». Его имя не называется, но СБУ уточняет, что это военный пенсионер, который руководил одной из общественных организаций. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 111 (госизмена) УК Украины, материалы направлены в суд.

«По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны». Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные человек передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове»,— рассказали в СБУ.