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Lada Vesta получит вариатор в ближайшие два года

«АвтоВАЗ» оснастит Lada Vesta вариатором — появление такое модификации состоится в ближайшие год-два, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы российского автопроизводителя Сергея Ильинского.

«Подтверждаем, что ведем работу над этим автомобилем, но пока очень рано говорить о каких-то планах по его выпуску и датах, — пояснил господин Ильинский. — Скажу аккуратно: в ближайшие год-два».

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada XRAY Cross с вариатором Jatco.

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