Памфилова заявила о проплаченной кампании против ЦИКа

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что против ЦИКа ведут целенаправленную кампанию по дискредитации. «Уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять»,— сказала она на заседании комиссии (цитата по РБК).

Госпожа Памфилова не уточнила, кто именно пытается дискредитировать ЦИК. «Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено»,— сказала она. Глава ЦИКа не назвала имен.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о внуке члена ЦИКа Бориса Эбзеева (глава Карачаево-Черкессии в 2008–2011 годах). По данным ФБК, в 2009 году четырехлетний Артур Эбзеев приобрел двухэтажную квартиру в районе Хамовники. Рыночная стоимость квартиры, по оценке ФБК, составляет около 500 млн руб.

Кроме того, ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимость на 6,5 млрд руб. Сейчас она является ответственной за столичные выборы всех уровней, а в 2011–2018 годах работала заместителем мэра Сергея Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений.

Вчера, 12 августа глава муниципального округа Красносельский и незарегистрированный кандидат в Мосгородуму (МГД) Илья Яшин направил письмо на имя Эллы Памфиловой. Господин Яшин требует «отменить псевдовыборы в Мосгордуму 8 сентября» и «назначить новое голосование на конец осени, обеспечив участие оппозиции». Госпожа Памфилова сообщила, что не видит оснований для переноса выборов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Правила переноса».