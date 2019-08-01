ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина продавала старинные особняки в центре города фирмам, подконтрольным своей семье, утверждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Сейчас она является ответственной за столичные выборы всех уровней, а в 2011–2018 годах работала заместителем мэра Сергея Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений. По оценке ФБК, общая стоимость недвижимости, которую приобрела семья госпожи Сергуниной, составляет 6,5 млрд руб.

До 2018 года она курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу. Как выяснил ФБК, за это время семь старинных особняков были проданы по минимальной цене 60 тыс. руб. за кв. м — а приобретателями стали компании, подконтрольные семье госпожи Сергуниной. По информации ФБК, их бенефициаром является Лазарь Сафаниев — муж сестры Натальи Сергуниной. Впоследствии на месте большинства этих зданий появились гостиницы.

Также ФБК выяснил, что в собственности ближайших родственников — сестры, матери и отца — Натальи Сергуниной находятся несколько элитных квартир в Москве и пять дорогих иномарок. Кроме того, по информации фонда, мужу чиновницы принадлежит поместье в Австрии, а сестре — два ресторана на ВДНХ.

В декларации Натальи Сергуниной за 2018 год говорится, что она заработала 7,2 млн руб. Также ей принадлежат часть квартиры и участок.

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