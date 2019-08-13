Rezvani представил 1000-сильный внедорожник Tank X

Компания Rezvani представила новое поколение внедорожника Tank, построенного на базе последнего поколения Jeep Wrangler.
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Today Rezvani is proud to introduce its most extreme XUV to date. 2020 Rezvani TANK, under the hood a new powerful 6.2-liter Supercharged V8 found in the Dodge Demon, tuned to over 1000 horsepower, making it the most powerful production SUV in the world. The new 2020 Bulletproof TANK Military Edition is now available in the same 1,000 horsepower 6.2L Demon V8 and adds new security features along with standard features such as: Electro-Magnetic Pulse Protection #rezvanitank #rezvanimotors #newcar #debut #1000hp #demon #engine #cars #instacar #luxurysuv #luxury #lifestyle #exoticcar #madeinusa???? #usa #irvine #california #offroad #badass #carporn #tank #rezvani ??: @iamted7
Помимо новой платформы модель получила измененный кузов, который выполнен в стилистике предыдущей версии внедорожника, но не имеет с ней ничего общего. В линейку моторов Rezvani Tank входят доступные для Wrangler бензиновые моторы (274-сильный турбированный 2-литровый и 289-сильный атмосферный 3,6-литровый V6), а также 289-сильный 3-литровый турбодизельный V6. Сочетаются двигатели с 6ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Особенностью Rezvani являются широкие возможности по персонализации автомобиля. Для Tank доступны два бензиновых V8, которых нет у модели Jeep: 500-сильный 6,4-литровый или тюнинговый 1000-сильный 6,2-литровый, заимствованный у Dodge Challenger SRT Demon.
Также новую модель можно оснастить экранированным электрооборудованием, системой ночного видения, бронированным кузовом и остеклением, гоночной подвеской Fox и другими опциями.
Стоимость нового Rezvani Tank составляет от $155 тыс., а бронированная версия Rezvani Tank Military Edition обойдется минимум в $295 тыс.