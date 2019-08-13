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Rezvani представил 1000-сильный внедорожник Tank X

Компания Rezvani представила новое поколение внедорожника Tank, построенного на базе последнего поколения Jeep Wrangler.

Помимо новой платформы модель получила измененный кузов, который выполнен в стилистике предыдущей версии внедорожника, но не имеет с ней ничего общего. В линейку моторов Rezvani Tank входят доступные для Wrangler бензиновые моторы (274-сильный турбированный 2-литровый и 289-сильный атмосферный 3,6-литровый V6), а также 289-сильный 3-литровый турбодизельный V6. Сочетаются двигатели с 6ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Особенностью Rezvani являются широкие возможности по персонализации автомобиля. Для Tank доступны два бензиновых V8, которых нет у модели Jeep: 500-сильный 6,4-литровый или тюнинговый 1000-сильный 6,2-литровый, заимствованный у Dodge Challenger SRT Demon.

Также новую модель можно оснастить экранированным электрооборудованием, системой ночного видения, бронированным кузовом и остеклением, гоночной подвеской Fox и другими опциями.

Стоимость нового Rezvani Tank составляет от $155 тыс., а бронированная версия Rezvani Tank Military Edition обойдется минимум в $295 тыс.

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