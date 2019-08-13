Cуд на Украине отказался арестовать судно, якобы поставлявшее топливо в Севастополь

Херсонский городской суд не стал арестовывать судно «Мария», которое ранее обыскали в связи с подозрениями в поставке контрабандного топлива Черноморскому флоту России. Об аресте судна ходатайствовали Служба безопасности Украины и прокуратура Республики Крым, входящая в состав Генпрокуратуры Украины.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда»,— сообщили в прокуратуре (цитата по УНН).

Напомним, ранее Херсонский городской суд разрешил обыскать судно «Мария» по делу о «нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым». О принадлежности судна и о том, под каким флагом оно шло, не сообщалось.

Подробнее о задержании судна — в материале “Ъ” «Не просто "Мария"».