Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов. Свою инициативу он высказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По распоряжению правительства госкорпорацию наделили функциями по координации всех институтов развития, и ВЭБ в числе прочего занимается вопросами социально-экономического развития и реализацией нацпроектов.

На сегодняшний день ВЭБ уже координирует работу Российского экспортного центра (РЭЦ), ДОМ.РФ и Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. «Отдельно рассматриваем <…> 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах — а это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства»,— рассказал господин Шувалов (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что ВЭБ совместно с Минфином работает над «обновлением общественного городского транспорта». Партнерами ведомств выступают «Трансмашхолдинг» и группа «Синара» (объединяет предприятия различной отраслевой направленности). «С "Трансмашхолдингом" у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города»,— пояснил Игорь Шувалов.

По состоянию на июнь 2019 года ФНБ сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб. ($59,6 млрд). В июле комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта. В комитете заявили, что нужно согласовать поправку с ЦБ и Счетной палатой.

Как правительство хотело кредитовать из ФНБ российский экспорт, читайте в публикации “Ъ” «Триллионы лучше вывезти».