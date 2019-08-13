Пятерых российских штангистов отстранили на основе данных московской лаборатории

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых россиян, нарушивших антидопинговые правила. Соответствующие доказательства эксперты получили в ходе перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории.

Речь идет о тяжелоатлетах Руслане Албегове, Давиде Беджаняне, Олеге Чене, Егоре Климонове и Тиме Туриеве. Их временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года. Федерация отметила, что допущенные ими нарушения были «серьезными».

По данным Всемирного антидопингового агентства (WADA), почти 300 российских спортсменов находятся под подозрением в применении запрещенных препаратов. К такому выводу специалисты WADA пришли в ходе изучения данных, изъятых из московской лаборатории. Минспорт РФ пообещал в случае нарушений дисквалифицировать спортсменов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение».