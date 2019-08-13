Спасавший детей в «Холдоми» мальчик посмертно награжден орденом Мужества

Пятиклассник Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей из горящей палатки в лагере «Холдоми» под Хабаровском, посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно»,— говорится в сообщении.

Мальчик умер в больнице спустя сутки после пожара.

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Пожар в «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Огонь распространился по территории общей площадью 240 кв. м. Погибли 4 ребенка, 13 человек пострадали. После трагедии была инициирована тотальная проверка таких объектов по всей стране. Директор лагеря Максим Кузнецов и владелец и руководитель ООО «Экстрим сервис» (инвестор и оператор турпроекта «Холдоми») Виталий Бурлаков находятся под арестом.

О последствиях пожара читайте в материале “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок».