13 августа, вторник
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Ford обновил спорткар Shelby GT350R

Компания Ford представила обновленный спорткар Shelby GT350R, который получил ряд элементов от флагманской модели Shelby GT500.

У купе Shelby GT500 заимствована передняя подвеска, также вариант GT350R получил новую рулевую рейку и перенастроенный электроусилитель руля. Для дополнительного снижения массы спорткар получил выхлопную систему без резонатора.

Shelby GT350R сохранил прежний атмосферный 533-сильный 5,2-литровый V8 и 6-ступенчатую механическую коробку передач. В базовую комплектацию также входят карбоновые колесные диски и аэродинамический обвес с развитым передним сплиттером.

Напомним, премьера более мощной версии — купе Shelby GT500 — состоялась в январе 2019 года на автосалоне в Детройте.

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