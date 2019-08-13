Ford обновил спорткар Shelby GT350R

Shelby GT350R. Фото: Ford

Shelby GT350R. Фото: Ford

Shelby GT350R. Фото: Ford

У купе Shelby GT500 заимствована передняя подвеска, также вариант GT350R получил новую рулевую рейку и перенастроенный электроусилитель руля. Для дополнительного снижения массы спорткар получил выхлопную систему без резонатора.

Shelby GT350R сохранил прежний атмосферный 533-сильный 5,2-литровый V8 и 6-ступенчатую механическую коробку передач. В базовую комплектацию также входят карбоновые колесные диски и аэродинамический обвес с развитым передним сплиттером.

Напомним, премьера более мощной версии — купе Shelby GT500 — состоялась в январе 2019 года на автосалоне в Детройте.