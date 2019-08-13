Росгидромет рассказал о скачке уровня радиации после аварии под Северодвинском

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало скачок мощности радиоактивного излучения после аварии на полигоне под Северодвинском. «В шести из восьми пунктов города Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями»,— сообщает Росгидромет.

Как отмечают в ведомстве, среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. В день ЧП, 8 августа, к 12:30 мск уровень поднялся до 1,78 мкЗв/ч.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа во время ипытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Погибли пять человек. По информации разведки США, взрыв произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, но точная мощность дозы гамма-излучения не называлась. На следующие день показатели вернулись к нормальным значениям.

О ЧП читайте в материале “Ъ” «При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ».