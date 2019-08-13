Получение наличных по СМС в банкоматах Сбербанка стало доступно по всей России

Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги, снять которые получатели смогут в банкоматах по коду из СМС-сообщения. Перевод может быть осуществлен в «Сбербанке Онлайн». В пилотном режиме система была протестирована в 27 регионах России, и теперь ее действие распространилось на всю страну.

«Сервисом переводов с получением наличных в банкоматах, который мы запустили в начале лета, уже воспользовалось около 100 тыс. человек. Основным преимуществом данного сервиса является тот факт, что, даже не имея карты, любой человек может получить перевод в широкой сети наших офисов и банкоматов»,— цитирует ТАСС директора дивизиона «Платежи и переводы» Игоря Мамонтова.

Для перевода средств потребуется только ввести номер мобильного телефона получателя или его ФИО. Комиссия за операцию составит 1,5% от суммы перевода, но не менее 30 руб. и не более 1 тыс. руб.

Ранее Сбербанк в пилотном режиме запустил собственный сервис по приему платежей через QR-код. Комиссия составит 1,5%. Исключение сделано для торговцев из социальной сферы, например аптек (0,5%), а также для крупных покупок вроде недвижимости и автомобилей (1%).

Подробнее о сервисе читайте в публикации “Ъ”.