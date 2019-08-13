На территории хабаровского лагеря «Холдоми» сняли введенный после пожара режим ЧС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился снять режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории комплекса «Холдоми». Режим ЧС ввели 24 июля после пожара в палаточном лагере. При возгорании погибло четверо детей, 13 пострадало.
«Распоряжение подписано. Режим ЧС снят»,— заявили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора.
Пожар в «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Директор лагеря Максим Кузнецов и владелец и руководитель ООО «Экстрим сервис» (инвестор и оператор турпроекта «Холдоми») Виталий Бурлаков арестованы.
О последствиях пожара читайте в материале “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок».
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