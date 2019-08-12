Минтруд предложил увеличить квоты для иностранных рабочих в Москве и Крыму

Минтруд предлагает перераспределить квоты на работу для иностранцев в 2019 году. Проект соответствующих поправок опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Общее число квот останется прежним — 144 583. В некоторых субъектах количество квот снижено, но за счет того, что увеличилось количество общероссийских квот.
Количество квот предлагают существенно увеличить в Москве — на 10,6%, с 7 555 до 8 357. В основном их повысят для следующих категорий:
Также квоту значительно увеличат в Крыму, с 15 до 274. В основном это затронет «иные профессионально-квалификационные группы» (с 10 до 218).
Поправки были составлены «с учетом сложившегося положения на рынке труда, демографической ситуации, принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов, возможностей обустройства иностранных граждан», говорится в пояснительной записке.
Цифры приводятся по «Интерфаксу», поскольку на момент публикации новости сайт нормативных правовых актов был недоступен.
просмотров: 267593
просмотров: 116561
просмотров: 102441
просмотров: 63428
просмотров: 61272