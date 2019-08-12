Восьмь сотрудников саровского ядерного центра удостоены ордена Мужества

По указу президента РФ Владимира Путина восьмерых сотрудников Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики «Росатома» (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) наградят орденом Мужества, из них пятерых – посмертно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарова.

Речь идет о сотрудниках конструкторского бюро №12 ядерного центра. При взрыве на ракетном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа пятеро инженеров погибли и трое пострадали. В РФЯЦ-ВНИИЭФ предложили установить памятник испытателям к августу 2020 года и открыть в Сарове улицу Испытателей. Администрация города обещает «сделать все возможное» для поддержки этих инициатив и помощи родственникам погибших.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, церемония прощания с погибшими состоялась сегодня в Сарове. Участие приняли глава Нижегородской области Глеб Никитин, глава «Росатома» Алексей Лихачев и первый заместитель главы администрации Президента России Сергей Кириенко. В городе объявлен двухдневный траур.

Анастасия Еремина