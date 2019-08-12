В Сарове простились с погибшими в Архангельской области сотрудниками ядерного центра На церемонию приехал глава «Росатома» Алексей Лихачев

Траурная церемония прощания с погибшими от взрыва на ракетном полигоне ВМФ России в Архангельской области сотрудниками Российского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) проходит в Сарове Нижегородской области, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе центра.

Напомним, сотрудники КБ №12 РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский погибли 8 августа под Северодвинском на испытаниях, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Произошедшее в «Росатоме» объяснили нештатной ситуацией.

Погибшие похоронены на аллее почета на городском кладбище Сарова. Проститься с испытателями пришли руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава «Росатома» Алексей Лихачев. По данным информационного агентства «Затоновости», в траурной церемонии принял участие первый заместитель главы администрации Президента России Сергей Кириенко.

Проститься с погибшими сотрудниками ядерного центра на площадь Ленина пришли несколько сотен человек.

Семьям погибших будут выплачены разовые компенсации в размере 120 минимальных должностных окладов, а детям до совершеннолетия будут платить средний заработок их отцов.

В Сарове объявлен двухдневный траур.

Подробнее о происшествии — в публикации “Ъ” «При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ».

Владимир Зубарев