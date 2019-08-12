Замглавы петербургского штаба Алексея Навального арестована на шесть суток за участие в акции 10 августа

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на шесть суток заместителя координатора городского штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву. Она признана виновной по ч.2 ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Речь идет об участии госпожи Гусевой в акции солидарности с московской оппозицией, прошедшей в Петербурге в субботу, 10 августа.

Напомним, по итогам сменяемого одиночного пикета у Гостиного двора был задержан 81 человек. Ранее суд арестовал на двое суток еще одного участника акции — Алексея Волкова. Ему вменили неповиновение законному распоряжению полицейского (ст.19.3 КоАП).