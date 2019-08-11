В Петербурге арестован первый из задержанных на акции у Гостиного двора

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении Алексея Волкова, задержанного во время проведения сменяемого одиночного пикета в поддержку московской оппозиции у Гостиного двора в субботу, 10 августа. Мужчина попытался помешать правоохранителям увести в автозак также участвовавшего в акции кандидата в муниципальные депутаты Павла Чупрунова. Ему вменяется неповиновение законному распоряжению полицейского (ст.19.3 КоАП). Волков арестован на двое суток.

Кроме этого, по состоянию на вечер воскресенья, 11 августа, по данным “Ъ-СПб”, в отделе полиции продолжает оставаться заместитель координатора городского штаба Алексея Навального Ольга Гусева. Какое обвинение будет предъявлено ей, пока не уточняется.

Напомним, “Ъ-СПб” сообщал, во время субботней акции у Гостиного двора в Петербурге было задержан в общей сложности 81 человек. Большинство из них отпустили из отдела полиции в тот же вечер.