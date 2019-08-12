«Проверкой обновленной команды "Спартака" станет домашний матч с ЦСКА»

В рамках пятого тура чемпионата России по футболу свои матчи сыграли три московские команды. «Локомотив» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 4:0, «Спартак» в Грозном одолел «Ахмат» 3:1, а ЦСКА сыграл вничью с клубом «Сочи» — 0:0. Подробности — у спортивного обозревателя "Ъ FM" Владимира Осипова.

В ожидании одного из самых жарких дерби — «Спартак»-ЦСКА, которое пройдет в 19 августа на стадионе «Открытие Арена» — болельщики той и другой команды получили возможность посмотреть столичные клубы в противостояниях с соперниками поскромнее. Причем матчи ЦСКА-«Сочи» и «Ахмат»-«Спартак» шли один за другим и завершали воскресную футбольную программу. Первыми свои козыри предъявляли армейцы. Казалось бы, дома у «Сочи» ЦСКА должен был выигрывать, но забитых мячей мы так и не увидели, 0:0.

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин не скрывал удивления: «Честно говоря, меня удивил ход игры, потому что я ждал, что для армейцев это будет легкая игра в плане зарабатывания очков. То, что показал "Сочи" в первом тайме, заслуживает внимания: они хорошо играли, очень плотно в обороне, не дали развернуться ни полузащите, ни атаке ЦСКА, и в то же время сами создали два хороших момента».

В концовке матча молодому нападающему ЦСКА Федору Чалову сильно разбили лицо, крови было много. К счастью, обошлось без серьезной травмы, и со «Спартаком» футболист, скорее всего, сыграет, и вообще продолжит свою карьеру в ЦСКА. Слухи о переходе Чалова из армейского клуба в английский «Кристал Пэлас» не подтвердились.

Главный же тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после неудачной игры с «Сочи» был спокоен и уверенно объяснял, что знает об ошибках и недочетах своей команды: «Мы очень плохо начинали атаки. Это касается центральных защитников и наших опорных полузащитников, соответственно, в этом случае не хватает скорости, и ты создаешь мало моментов. То есть мы боялись начинать атаки, чего делать не стоило. В результате, когда ты боишься, то начинаешь совершать ошибки и получаешь контратаки. Между тем, до мачта со "Спартаком" еще восемь дней. Это очень большой срок, у нас есть много времени для того, чтобы подготовиться к игре».

«Спартак» тоже наверняка постарается провести это время с пользой. Но настроение у красно-белых и их болельщиков перед дерби значительно лучше. «Спартак», похоже, начинает нащупывать свою игру, и победа на выезде над «Ахматом» со счетом 3:1 тому подтверждение. Кстати, против «Спартака» в основе «Ахмата» вышел бывший лидер красно-белых Денис Глушаков, но клубу из Грозного это не помогло. Снова два мяча забил Зелимхан Бакаев. Кроме того, первый гол за «Спартак» провел звездный новичок Андре Шюррле.

Стоит сказать, что концовка матча была яркой. После красной карточки игроку «Ахмата» трибуны свистели, а по громкой связи стадиона чей-то голос выдал несколько реплик. Комментаторы назвали это «голосом трибун». Потом дело едва не дошло до драки футболистов, но, несмотря на жаркую концовку, в сердцах спартаковских болельщиков появилась надежда. Такого позитива в стане поклонников красно-белых не было давно. Но настоящей проверкой обновленной спартаковской команды, конечно, станет домашний матч с ЦСКА.

Перед матчем с ЦСКА «Спартаку» предстоит провести ответную встречу в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским клубом «Тун». Эта игра пройдет в четверг, 15 августа. На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата. На первой позиции «Зенит», на второй — «Локомотив», на третьей — «Краснодар».