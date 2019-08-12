12 августа, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пирумова перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Куприянов. Под домашний арест также перевели и другого фигуранта дела — Никиту Колесникова.

Суд при этом признал неэффективной организацию расследования по делу Григория Пирумова. Его обвиняют в организации хищения 450 млн руб., которые были выделены на строительство объектов Эрмитажа. Пирумову были предъявлены обвинения в создании и участии в организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Напомним, что это второе уголовное дело в отношении Григория Пирумова. Ранее его признали виновным в хищении 164 млн руб. при реставрации культурных объектов, за что суд приговорил его к 1,5 года колонии и оштрафовал на 300 тыс. руб. По этому делу бывшего заместителя министра было решено освободить условно-досрочно.

Подробнее о развитии второго дела — в материале “Ъ” «ОПС Григория Пирумова подобрали нового участника».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя