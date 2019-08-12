Координатор челябинского штаба Навального арестован на 30 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 30 суток координатора штаба Алексея Навального в Челябинске Бориса Золотаревского, возглавляющего штаб Ивана Жданова на выборах в Мосгордуму. Господин Золотаревский признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения массовых мероприятий), сообщил сам активист в Telegram.

Бориса Золотаревского задержали 10 августа в Москве, на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее он дважды отбывал административные наказания за организацию несанкционированных акций протеста в Челябинске. Весной уехал работать на выборы в Мосгордуму, возглавил штаб Ивана Жданова.

Напомним, субботний митинг «Вернем себе право на выборы» стал одним из самых массовых за последние несколько лет: в дождь на столичный проспект Сахарова вышли 50 тыс. человек. После завершения санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на мирную прогулку, которая не была согласована с властями. В результате в Москве, по данным «ОВД-Инфо», было задержано не менее 250 человек.

Очередная акция может состояться 17 августа. Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы. Как рассказала “Ъ” госпожа Филина, отказ признать результаты выборов в случае, если никто из кандидатов несистемной оппозиции так и не будет к ним допущен, должен стать одним из главных требований.

О планах оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».

Юлия Гарипова, Челябинск