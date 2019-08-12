Российский пляжный волейбол собирает награды

Российский пляжный волейбол добился очередного большого успеха в нынешнем сезоне. Относительно недавно созданная пара, в которой играют Константин Семенов и Илья Лешуков, завоевала серебро прошедшего в Москве чемпионата Европы.

Этот сезон — сезон предолимпийский — можно считать прорывным в российском пляжном волейболе. По крайней мере, если говорить о мужской команде. Чуть больше месяца назад, в начале июля, она добилась беспрецедентного для себя триумфа. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали в Гамбурге золото мирового первенства. После чемпионата Европы стало понятно, что этим дуэтом потенциал российского пляжного волейбола не исчерпывается.

Чемпионат Европы проходил в «Лужниках». И на нем удивила пара Константин Семенов и Илья Лешуков. Семенов, который раньше выступал в дуэте с Красильниковым и добрался с ним до полуфинала Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и Лешуков только примерно год играют друг с другом. Такой срок считается очень небольшим, чтобы мини-команда обрела сыгранность. Но на европейском первенстве Семенов и Лешуков, до сих пор не добывавшие престижных призов, ее продемонстрировали.

Причем нельзя сказать, будто им повезло с сеткой. Наоборот, она была довольно сложной. Например, уже в четвертьфинале россияне наткнулись на известный итальянский дуэт — Даниэле Лупо и Паоло Николаи, взявший в Рио серебро. Но Семенов и Лешуков справились с ним уверенно, в двух партиях.

Оступились Константин Семенов и Илья Лешуков лишь в финале.

В нем им достался входящий в число лидеров мирового рейтинга норвежский дуэт Андерс Мол и Кристиан Сорум. Борьбы не вышло. Норвежская пара, которую Семенов справедливо назвал «эталонной» с точки зрения работы на блоке, и с его помощью, и с помощью других компонентов разгромила россиян в стартовой партии — 21:12, а потом немножко менее убедительно выиграла и следующую — 21:18.

Арнольд Кабанов