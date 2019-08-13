Нефть на всех не делится

На прошлой неделе цены на нефть опустились ниже $60 за баррель. Вместе с ними уменьшаются надежды нефтяной отрасли на то, что удастся в обозримом будущем согласовать с правительством новые масштабные и относительно равнодоступные налоговые льготы для нефтедобычи. Такая надежда появилась было в прошлом году, когда цены на нефть держались выше $70 за баррель, бюджет стал устойчиво профицитным, а Минфин рассчитывал получить около 1 трлн руб. в ходе налогового маневра, повысив нагрузку на сегмент переработки нефти. В той ситуации идея, что следует поделиться с нефтяными компаниями хотя бы частью дополнительных доходов от роста цены нефти, могла быть как минимум рассмотрена. Об этом свидетельствует и октябрьское поручение премьера Дмитрия Медведева провести инвентаризацию уже существующих налоговых льгот для нефтяных месторождений, и то, что с 2019 года заработал налог на дополнительный доход — хотя и в усеченном виде и только на пилотных месторождениях.

Теперь положение вещей вновь меняется неблагоприятным для реформы образом. С одной стороны, снижение цен на нефть сокращает «безопасную зону» для бюджета и, соответственно, готовность Минфина рассматривать налоговые новации, которые неминуемо приведут на первых порах к уменьшению бюджетных доходов. С другой стороны, лоббистские усилия «Роснефти», которая добивается несистемных льгот только для себя (например, по Приобскому месторождению), еще больше сокращают пространство для диалога. Глядя на действия «Роснефти», другие нефтяники могут усомниться в целесообразности участия в проводимой Минэнерго инвентаризации льгот, сроки которой были продлены президентом РФ Владимиром Путиным до 1 декабря. Кому-то это мероприятие может показаться излишним — если льготу можно получить обходным путем.

Конечно, жаловаться крупным нефтекомпаниям глупо — когда цены падали в 2014 году, им вовсе не снизили налоги на добычу, а наоборот, повысили. Теперь подобная угроза если не совсем исключена, то маловероятна, учитывая, что бюджет балансируется при цене в $44 за баррель Urals. Но без льгот и в условиях ограничений, накладываемых сделкой ОПЕК+, крупные нефтекомпании едва ли будут наращивать инвестиции в РФ, предпочтя возвращать деньги акционерам или вкладывать их в активы за рубежом. А почти переставшей расти российской экономике дополнительные инвестиции не помешали бы. Кроме того, качество нефтяных запасов в России объективно ухудшается, и со временем добыча начнет сокращаться — тогда придется давать льготы вне зависимости от динамики цен на нефть.