Роспотребнадзор перечислил самые опасные параметры кредита для заемщика

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте информацию о самых опасных кредитных параметрах для заемщика. Среди них экспресс-кредит, залоги и кредитные карты и карты с овердрафтом.

Ведомство также рассказало, что кредиты в иностранной валюте имеют процентные ставки ниже, чем рублевые. Заемщики, получающие рублевую зарплату, в таком случае могут испытать курсовые колебания. К примеру, падение рубля к франку в два-три раза увеличит платежи по кредиту, а если платежи составляли 35% доходов, то для выплат потребуется реструктуризация. «На нее банки идут очень неохотно, и с высокой вероятностью в этом сценарии вам придется расстаться с заложенной по кредиту недвижимостью»,— отметил Роспотребнадзор.

Также для заемщика могут быть опасны плавающие ставки. В этом случае проценты по кредиту ниже, но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008–2009 годах, плавающие ставки могут сильно вырасти.

Ведомство также упомянуло кредиты, выдающиеся по залог (недвижимости или автомобиля) или без залога — потребительские кредиты в узком смысле слова, которые банки иногда называют «кредитами на неотложные нужды». Они выдаются на меньший срок и под более высокие процентные ставки.

Роспотребнадзор отметил, что погашение задолженности кредитной карты с овердрафтом происходит за счет начисленных средств. Если возникла просрочка, деньги идут сначала на уплату комиссии за овердрафт и только потом на проценты по нему и погашение основной суммы долга. Банки часто предоставляют льготный период, в течение которого не начисляются проценты за использование кредита, этим можно выгодно пользоваться.

Экспресс-кредиты же имеют множество рисков, хотя решение о выдаче принимается моментально. Банк получает минимум информации о заемщике, иногда только паспортные данные. Поэтому при выдаче таких кредитов его риски наиболее высоки, и у таких кредитов самые высокие процентные ставки. В итоге можно заплатить за товар гораздо больше, чем заплатили бы без использования кредита.

Напомним, российские банки стали выдавать меньше кредитных карт. В мае число таких договоров снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро.

По его данным, банки также сократили выдачу ипотечных кредитов. В мае было оформлено займов на 150 млрд руб. — это на треть меньше, чем в мае прошлого года.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Кредитные карты отошли на второй план».