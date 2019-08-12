АФК «Система» продает Etalon Group 49% акций «Лидер-Инвеста»

Акционерная финансовая корпорация (АФК) «Система» подписала соглашение о продаже Etalon Group 49% акций (14,6 млрд руб.) девелопера АО «Лидер-Инвест», говорится в сообщении АФК. Отмечается, что «Система» с пакетом акций 25% останется крупнейшим акционером Etalon Group.

«Сделка позволит оптимизировать структуру владения девелоперcкими активами Etalon Group и ускорить процесс интеграции двух бизнесов с целью создания одного из лидеров рынков жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга»,— говорится в сообщении инвестиционной компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АФК «Система» и Etalon Group подписали обязывающую документацию о продаже 51% акций дочерней структуры холдинга — АО «Лидер-Инвест». Сумма сделки оценивается в 15,2 млрд руб.