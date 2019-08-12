Уровень Амура за сутки поднялся на 13 см, подтоплены дачи под Хабаровском

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на 13 сантиметров, на соседних островных территориях затоплены почти все дачные участки. «Уровень Амура сейчас 550 сантиметров, неблагоприятная отметка — 450. Хабаровск находится на материковой части, дачные участки на так называемых островах, которые отделены рекой Амур, почти все затоплены»,— сообщили «РИА Новости» в региональном управлении МЧС.

Как уточняет сайт городской администрации, в воде оказались 1350 дачных домов. Подтоплены также и придомовые территории в низких местах города — на улицах Вилюйская и Богачева.

Последняя волна паводка на Амуре ожидается 12-14 августа. Согласно прогнозам, уровень воды поднимется до отметки в 600 сантиметров. В ближайшие сутки ожидаются ливни. «Если же уровень будет выше, то на левобережье у краевой столицы может подтопить 3,7 тыс. дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска также окажутся жилые дома»,— предупреждают власти региона.

Режим ЧС введен на территории Хабаровского края был введен 1 августа. В соседней Амерской области ЧС объявили еще 25 июля.