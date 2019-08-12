Власти Иркутской области не ожидают третьей волны обильного паводка

Третья волна дождевого паводка в Иркутской области будет незначительной, заявил журналистам губернатор Сергей Левченко. По его словам, «осеннее повышение уровня воды всегда существует», но оно будет «в два раза меньше». «Ученые, гидрологи, с которыми мы говорили, отмечают, что вероятность ничтожна, что будет третий раз такое же наводнение»,— сказал Сергей Левченко (цитата по ТАСС).

Напомним, первая волна паводка в Иркутской области началась в конце июня. В зоне подтопления находились около 11 тыс. домов почти в 110 населенных пунктах. Общий ущерб иркутские власти предварительно оценивали в 31 млрд руб. Во время второй волны в июле подтопленными оказались почти 2 тыс. жилых домов в 58 населенных пунктах. Сейчас подтопленных домов нет, ведутся восстановительные работы.

В Иркутскую область приезжал президент России Владимир Путин. После первой волны глава государства объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Он раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка и назвал ее «неудовлетворительной».

О ситуации с паводками в Иркутской области — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».

Илья Галагуз