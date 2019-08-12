Турция не позволит США помешать подготовке операции в Сирии

Анкара не позволит Вашингтону помешать подготовке операции в Сирии на восточном берегу Евфрата, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Турция любой ценой очистит от террористов "Отрядов народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана территорию к востоку от Евфрата, как были освобождены Африн и Джераблус»,— приводит агентство Anadolu его слова.

«Мы уже не позволим Америке отвлечь нас, как они сделали это в Манбидже»,— сказал господин Чавушоглу, выступая в Анталье. Министр заявил, что «США не внесли свой вклад в реализацию дорожной карты, которую согласовали США и Турция».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении турецкой армии провести операцию на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. По его словам, Турция оповестила о своих планах Россию и США.

США выступили против этих планов, в связи с чем в Анкару в срочном порядке прилетела делегация представителей Пентагона. В случае начала турецкой операции США рискуют потерять доверие курдов, во многом благодаря которым им до сих пор удается удерживать восток Сирии вне контроля Дамаска.

Подробнее — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».