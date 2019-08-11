Комиссия Совета федерации намерена обсудить публикации о митингах с послами ряда стран

Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на свое заседание в сентябре послов тех стран, действия которых, по ее мнению, можно расценить как вмешательство в выборы в России, сообщила «РИА Новости» член комиссии Людмила Бокова. «На целом ряде посольских сайтов размещались сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, прошедших в Москве, и было непонятно, что это за сообщения — предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам»,— сказала сенатор.

«Мы хотели бы обсудить эту ситуацию с послами этих стран, в частности США»,— заявила госпожа Бокова.

Ранее советника-посланника посольства США в России Тима Ричардсона вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен протест в связи с размещением в Twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента США сообщения о несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Сообщение было составлено на английском языке и содержало призыв к читающим его и находящимся в РФ американцам «избегать маршрута протестов». Хотя информация о протестах в разных странах составляет до половины сообщений в аккаунте консульского отдела Госдепартамента, подготовленная организаторами акции картинка с указанием маршрута содержится только в сообщении о событиях в Москве.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Протесты включены в повестку сверхдержав».