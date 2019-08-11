В Гонконге протесты переросли в столкновения с полицией

В Гонконге произошли очередные столкновения полицейских с протестующими. Стремясь быстрее очистить улицы от демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ, передает Reuters. Протестующие метали бутылки с зажигательной смесью.
Police in riot gear retreated in Causeway Bay, as local residents shouted insults at them including "gangsters." Earlier, some officers disguised themselves as protesters and arrested at least a dozen.#antiELAB #HongKong https://t.co/kmLJLFCnSX pic.twitter.com/rDpS26p4Ct— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 11 августа 2019 г.
Они выражают недовольство происходящим, по их мнению, разрушением политики «одна страна, две системы» — схема, при которой Гонконг имеет свою экономическую и политическую систему. «Мы должны бороться за нашу свободу и демократию»,— заявил один из демонстрантов.
Протесты в Гонконге идут с начала июня. Поводом для них стала попытка принятия закона об экстрадиции, который, как считают протестующие, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг.
На днях более 14 тыс. сотрудников различных учреждений присоединились к протестующим против политики властей города и провели крупнейшую за последние 50 лет всеобщую забастовку.
После этого Китай предписал гонконгской авиакомпании снять с рейсов персонал, участвовавший в массовых протестах.
Подробнее о протестах — в публикации “Ъ” «Гонконг бастует против Китая».
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