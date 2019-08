В Гонконге протесты переросли в столкновения с полицией

В Гонконге произошли очередные столкновения полицейских с протестующими. Стремясь быстрее очистить улицы от демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ, передает Reuters. Протестующие метали бутылки с зажигательной смесью.

Police in riot gear retreated in Causeway Bay, as local residents shouted insults at them including "gangsters." Earlier, some officers disguised themselves as protesters and arrested at least a dozen.#antiELAB #HongKong https://t.co/kmLJLFCnSX pic.twitter.com/rDpS26p4Ct